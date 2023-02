LECCO – Il fatto è avvenuto lunedì notte, la Questura lo ha reso noto oggi. Le Volanti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo per rapina commessa ai danni della sua ex compagna.

La Centrale Operativa del N.U.E. 1.1.2. della Questura di Lecco ha ricevuto la segnalazione di un’aggressione in corso da parte di un uomo ai danni di una donna. All’arrivo degli agenti la vittima, visibilmente sotto shock, ha raccontato che pochi istanti prima, mentre passeggiava con il proprio cane lungo la strada, ha incontrato la persona con la quale in precedenza aveva avuto una relazione, che l’ha aggrediva prima verbalmente e successivamente fisicamente, riuscendo a sottrarle la borsa, il telefono cellulare e altri effetti personali.

Mentre gli agenti acquisivano le informazioni dalla donna, il cane abbaiava insistentemente, puntando verso un cespuglio poco distante. Nascosto tra i rovi, i poliziotti hanno scorto qualcuno che si rannicchiava nel tentativo di nascondersi. Una volta individuato, l’uomo, indicato dalla vittima come l’autore dell’aggressione subita, è stato trovato in possesso dei beni sottratti con violenza alla donna e per questo è stato arrestato per il reato di rapina.

Condotto in Questura, sono emersi a carico del soggetto numerosi precedenti per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio. Il giorno seguente, il Giudice presso il Tribunale Penale di Lecco ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del rapinatore l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi tradotto nella casa circondariale di Lecco Pescarenico.

RedCro