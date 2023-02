LECCO – In occasione della manifestazione Carnevalone 2023 il Comune di Lecco segnala alcune modifiche alla viabilità per sabato 25 febbraio.

A questo collegamento è disponibile l’ordinanza che istituisce obblighi, divieti e limitazioni durante la sfilata in programma dalle 14:30, che partirà da piazza dei Cappuccini per poi percorrere viale Turati, via Parini, via Ongania, via Resinelli, via Volta, via Cavour per giungere in piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni dei carri e dei gruppi. Il corteo proseguirà per piazza Mazzini e piazza Manzoni, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz per poi ridirigersi verso piazza dei Cappuccini attraverso via Montello, via Volta, largo Montenero, via Grassi e viale Turati.

Inoltre, a questo collegamento è disponibile l’ordinanza sindacale che istituisce da domani, sabato 25 febbraio, alle 20 a domenica 26 febbraio all’una, il divieto di vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte di pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e il divieto detenzione di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo.