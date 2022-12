LECCO – È stato riproposto dall’oratorio San Luigi della Comunità Pastorale di Lecco Centro dopo la pausa forzata del Covid, il presepe vivente al termine della Novena dedicata ai bambini. Tradizione cristiana, il presepe vivente consistente in una rappresentazione – con l’impiego di figuranti umani – della nascita di Gesù e delle vicende collegate. Protagonisti i bambini delle seconde, terze, quarte, quinte, le medie e gli adolescenti che hanno dato vita alla rappresentazione in costume della nascita di Gesù. La recita si è svolta prima della messa per le famiglie delle 18:30 nella con inizio figurato dei passaggi dedicati del Vangelo secondo Matteo e secondo Luca, nella Basilica di San Nicolò. La grotta è stata poi allestita sul campo dell’oratorio con una coppia lecchese che teneva in braccio un bambino vero.