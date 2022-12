LECCO – Processo delicato quello avviato oggi al tribunale di Lecco, dato che ruota intorno a una relazione extra coniugale. Nulla di epocale, al giorno d’oggi, se non fosse per il ruolo della “lei” di questa vicenda: una assistente sociale, dipendente di una cooperativa che lavora per il Comune di Lecco.

La storia col suo “assistito” (sposato con figli, dei quali doveva occuparsi la professionista), e la presunta promessa nei confronti del marocchino 36enne di un posto di lavoro hanno portato al dibattimento con le accuse, a vario titolo, di abuso di ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, indebita induzione a dare o promettere utilità.

A giudicare i due il collegio presieduto da Bianca Maria Bianchi con a latere Martina Beggio e Gianluca Piantadosi. La prossima udienza è stata fissata alla fine di gennaio del 2023.



RedGiu