LECCO – Venerdì 16 settembre, a partire dalle 21 al Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre a Lecco, tavola rotonda dal titolo “La sicurezza del paziente nella terapia farmacologica” promossa in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente (World Patient Safety Day) istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il 17 settembre.

L’iniziativa prevede anche un incontro di formazione rivolto esclusivamente agli operatori del settore che ha come titolo “Medication Without Harm” che si terrà giovedì 15 settembre.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lecco, è aperto a tutta la cittadinanza ed è organizzato dall’ASST di Lecco in sinergia con ATS Brianza, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecco, CittadinanzAttiva Lombardia e le Associazioni di Volontariato del Comitato Consultivo Misto.

L’incontro serve per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche che condizionano la sicurezza della terapia farmacologica, le criticità e gli eventuali errori legati alla gestione della terapia che rappresentano oggi una delle principali cause di eventi avversi evitabili nell’assistenza sanitaria. Un momento di interazione tra professionisti e cittadini utile a informare i pazienti e le persone che li accompagnano e assistono sui potenziali rischi associati alla terapia.

“Ritengo di rilevante importanza che la Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente sia stata declinata quest’anno sul corretto uso dei farmaci che devono essere assunti dal paziente sotto la diretta guida dei medici che lo hanno in cura – ha detto Paolo Favini, direttore generale ASST Lecco -. Ci preme sensibilizzare anche i caregiver dei soggetti fragili o anziani al fine di non commettere errori che possono interferire o addirittura danneggiare lo stato di salute della persona malata”.

“L’evento è un prezioso momento di confronto tra cittadini e professionisti sanitari durante il quale sarà possibile porre quesiti agli esperti presenti alla tavola rotonda e ricevere materiale informativo contenente alcuni utili suggerimenti per l’uso sicuro dei farmaci – le parole di Paola Goretti, direttore Qualità e Gestione del Rischio Clinico ASST Lecco -. Lo spirito della giornata, infatti, è proprio quello di coinvolgere la popolazione, i caregiver e tutte le parti interessate nei percorsi di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure. È fondamentale lavorare insieme per aumentare la consapevolezza del paziente o di chi se ne prende cura (familiari, badanti, amici) per promuovere e favorire l’adozione dei comportamenti corretti da osservare quando si assumono farmaci in modo da ridurre i rischi e i possibili danni associati alla terapia farmacologica”.