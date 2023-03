LECCO – I Primi Calci 2015 della squadra Blu hanno disputato una partita contro la Zanetti di Castello in casa con risultato netto a favore degli avversari. La differenza sia tecnica che tattica è ancora molto evidente: “I bambini della squadra blu – spiega lo staff – non hanno ancora capito bene la differenza fra gioco-divertimento e partita contro un avversario dove ci vogliono concentrazione, impegno e grinta. La speranza è che poco alla volta si riesca a combinare qualcosa di buono durante la partita”.

I Primi Calci 2014 hanno giocato a Barzanò con il Luciano Manara di pari età. Per l’Aurora una splendida partita nonostante diversi bambini fossero assenti per malattia. Disputati quattro tempi da 15′ in maniera egregia, solo nell’ultimo i biancorossi hanno giocato sotto tono. Belle azioni, ricerca del compagno e recupero di palloni sono state le caratteristiche che hanno permesso di giocare alla pari con avversari di ottimo livello. Tutti molto soddisfatti: i piccoli si sono divertiti e anche gli allenatori hanno passato una piacevole mattinata.

I Pulcini 2012/13 hanno giocato la gara in casa con il Val San Martino. I ragazzini hanno messo concentrazione e impegno vincendo i primi due tempi e pareggiando il terzo. Anche il quarto tempo è stato vinto e giocato in scioltezza.

Gli Esordienti 2011 hanno giocato in casa Gso San Giorgio di Molteno, i ragazzi hanno fatto una buona partita cercando di dialogare il più possibile fra loro, con sicuramente ancora qualche dribbling di troppo però almeno a ridosso dell’area avversaria. Buon dinamismo, buona capacità di recupero e raddoppio. Il risultato dei tempi è stato 3-1, 2-0 e 3-0.

Doppio impegno per gli Esordienti 2010. Con la rovinata degli “ex…” partita di spessore giocata con lucidità, concentrazione e azioni tecniche di buon livello accompagnate da uno spirito di squadra veramente entusiasmante. Da notare un gol clamoroso con un tiro al volo da 20 metri sotto il sette. Risultato senza storia. 2-1, 2-0 e 3-1. Bella prestazione e grande soddisfazione di tutti.

Nel secondo impegni gli Esordienti 2010 hanno giocato un recupero casalingo infrasettimanale con il Luciano Manara. Nel primo tempo 0-0 giocato bene da entrambe le squadre con qualche occasione per parte non sfruttata. Secondo e terzo tempo il Manara si aggiudica la gara lasciando poco ai padroni di casa.

I Primi Calci 2014 hanno giocato in casa con i pari età del Costamasnaga disputando quattro tempi da 15′ vincendone due e perdendone due. Partita ostica con un forte avversario che ha messo in difficoltà i biancorossi nei tempi persi grazie anche a un giocatore del Costa molto forte. I ragazzi dell’Aurora sono stati molto bravi e disponibili nei ruoli assegnati. Un po’ di stanchezza si e fatta sentire visto il doppio impegno.

I Pulcini 2012/13 squadra B dell’Aurora San Francesco ha giocato con l’Aurora Olgiate. Nel primo tempo i bambini hanno giocato con vivacità e concentrazione dominando dall’inizio alla fine e vincendo meritatamente. Nel secondo e terzo tempo, complici anche le assenze, i bambini hanno un po’ abbassato la guardia e hanno subito il gioco degli avversari che hanno portato a casa il risultato finale.

I Pulcini 2013 hanno giocato una gara casalinga contro la forte BrianzaOlginatese. Ottimi i risultati ottenuti dai biancorossi che non hanno affatto sfigurato con avversari di livello. I risultati parlano di una gara molto equilibrata: 0-1, 0-0 e 0-0. Come si può intuire grandissima prova difensiva, da migliorare tanto la fase offensiva perché in attacco non si riesce a concludere.