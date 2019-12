LECCO – Il Lecco Pride 2020 è pronto per lanciare il suo primo gadget, che delinea fin da subito alcune delle idee che la manifestazione del 20 giugno 2020 vorrà sostenere.

Mauro Pirovano, coordinatore del Lecco Pride e presidente della associazione Renzo e Lucio si è così espresso a riguardo: “Vogliamo un pride che promuova non solo il rispetto di ogni persona, ma anche dell’ambiente in cui viviamo, perché diritti ed eco-sostenibilità non possono più viaggiare su binari separati. Proprio per questo abbiamo scelto un gadget che possa dare un contributo positivo in tal senso: una borraccia di alluminio”.

L’organizzazione del Lecco Pride non si è limitata però solo all’idea ma ha pensato di curare in prima persona la realizzazione della borraccia. Franco Andrea Sicoli, curatore del progetto: “Abbiamo fortemente voluto e cercato un gadget a ‘chilometro zero’ senza lunghi viaggi di trasporto da lontani paesi – e quindi emissioni di C02 – e prodotto con materiali riciclati. Le nostre borracce sono ‘made in Italy‘, vengono prodotte da una azienda del territorio – la Redalluminio di Valmadrera – e sono realizzate con alluminio riciclato. Anche per la stampa del logo ci siamo rivolti ad un’azienda locale: il Grappolo cooperativa sociale di Oggiono.”

Una borraccia ecosostenibile e solidale che verrà presentata martedì 17 alle 21 al Circolo Libero Pensiero in occasione della Tombolata di auguri natalizi dell’associazione Renzo e Lucio.

Il gadget rappresenta uno degli strumenti utili per finanziare l’evento. Continua nel frattempo senza sosta l’adesione delle aziende locali in qualità di sponsor alla manifestazione ed agli eventi ad essa associati: “Aderire al pride significa innanzitutto aderire e sostenere i valori che esso promuove: il rispetto e la tutela della persona e delle sue qualità a prescindere da sesso, razza, etnia, lingua, religione, orientamento sessuale e di genere”.