CALCIATORI LECCHESI: IL “LOCA” CADE A NAPOLI, PARI IN C PER SCACCABAROZZI

Cede la Juve a Napoli, tra i bianconeri continua il momento no del Loca, in C pareggia la Turris di Scaccabarozzi con il Taranto, quarta forza del campionato.

Arrivano ancora brutte notizie per la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’) sconfitta a Napoli 2-1, e anche questa volta la prestazione del centrocampista è da cerchiare con il bollino nero. Da circa un mese Manuel è caduto in una profonda e pericolosa crisi, diventando anonimo nella costruzione della manovra piemontese insomma un tunnel da cui si deve uscire al più presto, per il bene suo e della squadra. In serie B raccontiamo che nel turno infrasettimanale la Feralpisalò del ragazzo di Imberido Luca Giudici (panchina), ha espugnato la Spezia 0-2 mentre ieri ha dovuto cedere a Piacenza 1-3, contro la Sampdoria. La stessa formazione ligure successivamente ha impattato 1-1 a Bari e nelle sue fila è rimasto in campo 90’ l’esterno di Chiuso Salvatore Elia. In serie C è finito senza reti Albinoleffe-Giana Erminio e i due lecchesi Gatti tra i seriani e il portiere di Casatenovo Carlo Pirola in forza alla Giana, sono rimasti entrambi in panchina. Esce sconfitta dalla sua casa a Meda il Renate (0-1) del galbiatese Marco Anghileri (entra al 39’della ripresa) e del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo, superato dal Padova – seconda forza del girone.

Buono invece il pari interno strappato dalla Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) al cospetto del Taranto, attuale padrone della quarta poltrona del girone meridionale, un punto lo aggiunge alla sua pericolosa classifica il Monopoli del meratese Luca Barlocco (90’) che pareggia 0-0 a Picerno.

Terza serie nuovamente in campo nelle giornate di oggi e mercoledì: nel turno infrasettimanale tra le altre Arzignano-Albinoleffe e Pro Sesto-Giana Erminio. Domani Monopoli-Brindisi, Novara-Renate e Giugliano-Turris.

Nel calcio femminile relazioniamo della pesante sconfitta patita in amichevole dall’Italia, strapazzata 5-1 dall’Inghilterra, nelle fila azzurre ha giocato sino al 35’ del secondo tempo l’attaccante di Missaglia Sofia Cantore. Nelle semifinali d’andata della coppa Italia, la Roma ha espugnato la roccaforte del Milan 0-2 in seguito la Fiorentina si è liberata tra le mura amiche della Juventus della stessa Cantore (protagonista sino al 21’s.t) per 1-0. Le gare di ritorno verranno disputate naturalmente a campi invertiti il 9 e 10 marzo.

Per quanto riguarda gli ex Lecco recentemente accasatisi in altri lidi della terza serie del calcio italiano, ad esempio Eusepi a Monterosi ha sin qui collezionato sei presenze e un gol, sette gare e nessuna rete per Tordini a Padova, sta trovando invece poco spazio Pinzauti a Renate. Ancora a secco un atro attaccante, Mangni: per lui sei gettoni con i grigi dell’Alessandria, il difensore Zambataro ha messo “insieme” tre partite alla Torres – titolare a Crotone un altro difensore (Battistini, cinque match sin qui disputati in Calabria), non ha ancora esordito con la maglia della capolista, Juve Stabia invece Stanga.

Alessandro Montanelli