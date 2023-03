LECCO – Sentito e combattuto derby cittadino di Seconda Categoria tra Lecco Alta e Aurora San Francesco. La Lecco Alta arriva da una bella vittoria per 4-0 con la Zanetti di Castello mentre l’Aurora S.F. è reduce dalla sconfitta interna per 3-1 con San Zeno. Per questo ci si aspettava una sfida entusiasmante con entrambe le formazioni pronte a darsi battaglia.

La partita è subito vibrante. Passa in vantaggio l’Aurora al 5′ da una punizione con pallone in mezzo e da dentro l’area in volée, Grassi sigla il vantaggio biancorosso. Pronta reazione dei padroni di casa: dal calcio d’inizio lancio lungo, il pallone rimbalza, Dell’Oro anticipa il portiere di testa e fa 1-1. Il match rimane molto tattico con poche occasioni da entrambe le parti fino al 38′, quando Sala del Lecco Alta dal vertice destro dell’area di rigore scodella al centro una punizione che non viene deviata da nessuno e finisce direttamente in porta. Sembra che le squadre possano andare al riposo con questo risultato invece Crippa dell’Aurora dopo un pallone recuperato trova il pareggio con un pallonetto dal limite dell’area. Risultato in parità: 2-2 all’intervallo.

Nel secondo tempo la partita rimane bloccata sul pareggio che sembra accontentare le squadre ma è l’Aurora a crederci di più e passare in vantaggio al 23′. Lancio lungo, spazzata di testa al centro dell’area e sotto porta di testa è ancora Crippa va in gol per la personale doppietta. La Lecco Alta non ci sta e prova a pareggiare ma riesce a creare solo un paio di occasioni con Bertarini e Orio che sprecano davanti al portiere. Girandola di cambi nel finale ma il risultato non cambia: 2-3 il finale.

“Partita molto combattuta e dall’andamento altalenante – il commento di Pasquale Rusconi, mister dell’Aurora – Noi abbiamo giocato molto chiusi cercando di sfruttare le occasioni lasciate dalla loro difesa piuttosto lenta e fermando invece le punte veloci, per poi andare in profondità con lanci lunghi riuscendo alla fine a portare a casa il risultato”.

Con questo risultato la Lecco Alta rimane ferma a 36 punti in classifica e interrompe la striscia di 8 risultati utili consecutivi mentre l’Aurora San Francesco si riprende dopo due sconfitte e sale a 34 punti.