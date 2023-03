LECCO – Le imprese gestite da donne nell’area lariana, a fine dicembre 2022, sono 13.053 e rappresentano il 20,1% del totale. È il dato che traspare dalla Nota Informativa “Le imprese femminili lariane e i loro addetti”, curata dall’u.o. Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco e diffusa in occasione della ricorrenza dell’8 marzo.

Nella graduatoria lombarda per incidenza delle aziende “rosa” sul totale delle imprese, Como si trova in 10ª posizione (con 8.408 realtà imprenditoriali, pari al 19,8%) e al 100° posto della classifica nazionale, mentre Lecco è all’8° posto regionale e al 96° italiano (con 4.645 aziende: 20,6%). Solo Monza Brianza e Milano si posizionano sotto la media regionale (rispettivamente con il 19,1% e il 18%). Milano è all’ultimo posto nella graduatoria nazionale. La classifica lombarda è guidata da Sondrio con il 24,3%, che è anche l’unica provincia della nostra regione che si piazza entro il 50° posto nazionale (al 38°). I territori lombardi al secondo e al terzo posto (Pavia e Mantova) sono solo al 70° e all’82° posto in quella italiana (rispettivamente 22,6% e 21,3%).

“Le imprese femminili sono una componente fondamentale dell’economia lariana – sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti – come confermano i dati: 13.000 aziende (un quinto del totale), che danno lavoro a 34.000 addetti, con una forte concentrazione nel commercio, nei servizi alla persona, in quelli finanziari, assicurativi e immobiliari, nel turismo e nella ristorazione. Si tratta di numeri in continua crescita. Negli ultimi 7 anni le imprese ‘rosa’ lariane sono aumentate di 700 unità, gli addetti di 2.700, di cui ben 1.000 nel 2022. La Camera di Commercio di Como-Lecco ritiene importare investire a sostegno dell’imprenditoria femminile non soltanto in una logica di parità di genere, quanto piuttosto quale motore fondamentale di sviluppo del nostro territorio. L’attività del nostro Comitato Imprenditoria Femminile si muove proprio in questa direzione”.

“L’universo femminile in questi anni ha subito una grande e forte trasformazione – aggiunge la presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminili Antonella Mazzoccato -, l’Area Lariana ne è dimostrazione e i dati confermano una netta difficoltà. Molte donne sono uscite volontariamente dal mondo del lavoro, altre invece si sono viste costrette e non sempre per mancanza di opportunità. Abbiamo una carenza di misure di welfare che permettano alle figure femminili di rimanere nel sistema con i propri sogni e le proprie idee professionali. Proprio in tal senso il Comitato Imprenditoria Femminile deve muoversi e sviluppare progettualità che vadano a sostenere la figura femminile. Per questa ragione stiamo lavorando in tal senso con azioni di condivisione di strategie comuni. Solo così riusciremo a raggiungere gli obiettivi sperati e ridare fiducia a tutte coloro che hanno perso il lavoro o hanno rinunciato al loro sogno”.