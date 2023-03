LECCO – Mondo del calcio in lutto per la scomparsa dell’85enne Italo Galbiati, storico vice allenatore di Fabio Capello, nonché ex giocatore, tra le altre, della Calcio Lecco 1912.

Cresciuto calcisticamente nell’Inter, Galbiati indossò la maglia neroazzurra una sola volta, prima di passare alla Reggina. Nel 1960 il trasferimento su Lario, sponda Lecco, dove esordì in Serie A, retrocesse in B e riconquistò nuovamente la massima serie. Sei stagioni in bluceleste in cui Galbiati scese in campo 145 volte, con 5 reti realizzate. A Como l’ultimo anno da calciatore.

Dagli anni 70 prese piede la sua nuova vita dirigenziale, prima nel settore giovanile dell’Inter, e poi come collaboratore tecnico del Milan, di cui fu anche traghettatore per tre sprazzi di campionato. Da qui il legame con Fabio Capello, di cui è diventato fedele viceallenatore nelle avventure sulla panchina di Milan, Roma, Real Madrid, Inghilterra e Russia.

Foto di Wikipedia