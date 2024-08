CALCIO. ALESSANDRO BIANCONI SVESTE IL BLUCELESTE

LECCO – Risolto consensualmente il contratto tra Calcio Lecco 1912 e Alessandro Bianconi. Difensore centrale classe 1999, arrivato in bluceleste nel gennaio 2023 e tra i protagonisti della promozione, ha collezionato 37 presenze segnando anche un gol nella scorsa stagione di Serie B.

Il saluto del direttore sportivo Antonio Minadeo: “Alessandro ha espresso la volontà di seguire altre strade e noi lo abbiamo accontentato, accogliendo la sua richiesta di lasciare il Lecco. Lo ringraziamo per l’anno e mezzo trascorso in bluceleste: è stato parte del gruppo che ha riportato questa società in B dopo cinquant’anni e per questo resterà nella nostra storia”.