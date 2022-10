LECCO – È la squalifica per doping di Eusepi a tenere banco nella conferenza di mister Luciano Foschi prima di Novara-Lecco (fischio d’inizio domenica 16 ottobre alle 14.30): “Dispiace a tutti, gli siamo vicini e come ho già detto al presidente non voglio rinforzi, ora mi bastano i ragazzi che ho perché sono valiti. Faremo un bilancio a gennaio”.

A margine si parla anche del Novara: “È una squadra forte non per niente è prima in classifica, gioca con un 4-3-3 e c’è da fare attenzione ai loro attaccanti”.