CALCIO: IL LECCO CI PROVA SOTTO IL DILUVIO, MA COL CITTADELLA È SOLO 1-1

LECCO – Si torna a giocare sui campi della Serie B dopo la sosta di una settimana. Al Rigamonti-Ceppi il Lecco, fanalino di coda in cadetteria, ospita il Cittadella, anch’esso in un periodo negativo della stagione. Aglietti rilancia Lamanna tra i pali dal primo minuto, mentre davanti torna all’unica punta centrale (Inglese), sostenuta dal terzetto formato da Buso, Parigini e Crociata. Gorini risponde con 3-5-2 con Pittarello e Maistrello in attacco.

Match vivo fin dai primi minuti, con la pioggia battente a fare da accompagnatrice scomoda per i 22 in campo. Il primo tiro in porta è di Maistrello, che ci prova di testa da corner trovando la risposta di Lamanna. Il Lecco risponde con Buso: palla sull’esterno della rete. A passare in vantaggio al 26′ sono gli ospiti con Negro, dimenticato dalla difesa bluceleste sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I lariani rispondono con Lepore e soprattutto Sersanti, che spara alto un pallone da posizione invitante. Il gol però è nell’aria e a trovarlo è Crociata, il cui destro da fuori si insacca sotto la traversa. Blucelesti che trovano addirittura la via del 2-1 nel recupero, ma il tap-in di Buso viene annullato per fuorigioco.

La ripresa si apre con i tentativi di Lepore e Carriero. Il Lecco è più propositivo e cerca di attaccare, ma in modo disordinato. Nel finale viene fuori il Cittadella: all’81’ ci prova Pandolfi, il cui tiro è ribattuto da Lamanna. Numero uno bravo a rispondere anche al destro di Tessiore, ultimo vero tentativo del match.

Termina così in parità: un punto a testa che non accontenta nessuno.

LECCO – CITTADELLA 1-1

Primo tempo 1-1

Marcatori: Negro (C), Crociata (L)

LECCO (4-4-2): Lamanna; Lemmens, Celjak, Capradossi, Lepore; Sersanti (dal 33′ s.t. Listkowski), Degli Innocenti (dal 20′ s.t. Galli); Parigini (dal 33′ s.t. Salcedo), Crociata, Buso (dal 20′ s.t. Ionita); Inglese (dal 24′ s.t.Novakovich). All.: Alfredo Aglietti.

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Vita, Amatucci, Carriero (dal 28′ s.t. Cassano), Rizza (dal 1′ s.t. Tessiore); Pittarello (dal 39′ p.t. Pandolfi), Maistrello. All.: Edoardo Gorini

ARBITRO: Zufferli di Udinie