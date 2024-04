METEO. CROLLO DELLE TEMPERATURE, CIELO COPERTO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Flusso occidentale ondulato con tempo prevalentemente stabile martedì, debolmente instabile e con variabilità mercoledì. Da giovedì rafforzamento dell’alta pressione su Mediterraneo Centrale e parte dell’Europa Centro-orientale: precipitazioni assenti e temperature massime in aumento.

Martedì 2 aprile cielo fino al mattino variabile, in particolare con annuvolamenti su Alpi e Prealpi; poi poco nuvoloso salvo locali addensamenti sui rilievi centro-orientali. Possibili brevi piovaschi sparsi al mattino sulle Alpi e isolati nel pomeriggio sui rilievi centro-orientali. Temperature minime in forte calo, massime in lieve rialzo. Zero termico a 1900-2200 metri. Venti in montagna da deboli a moderati occidentali.

Mercoledì 3 aprile cielo nella notte prevalentemente poco nuvoloso. dal primo mattino rapido aumento della copertura per nubi a media quota su tutta la regione, con addensamenti su Alpi e Prealpi; dal tardo pomeriggio generali schiarite a partire da ovest. Tra mattina e primo pomeriggio precipitazioni deboli, isolate ed intermittenti su Alpi, Prealpi ed alta pianura; neve oltre 1500 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve o localmente moderato calo. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 16 °C. Zero termico tra 1700 e 2000 metri, in rapida salita dalla sera. Venti in pianura e nelle valli da deboli a localmente moderati variabili; su Alpi e Prealpi in quota moderati occidentali.

Giovedì 4 aprile cielo fino al mattino variabile da poco nuvoloso a nuvoloso, con annuvolamenti irregolari, poi tendente ovunque a poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve o moderato aumento. Zero termico nella notte a 2100 metri circa, dalla mattinata in progressiva salita fino a 2600-3000 metri. Venti da deboli a moderati dai quadranti occidentali.

Fonte Arpa Lombardia