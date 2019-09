LECCO – Arriva da imbattuta l’Alessandria al Rigamonti-Ceppi per la 7ª giornata di Serie C. La Calcio Lecco, dopo la vittoria contro la Pergolettese, è chiamata a confermare il ritrovato entusiasmo contro la seconda in classifica questo pomeriggio alle 17.30. In panchina lo squalificato mister Gaburro sarà sostituito dal vice Boffetti mentre in capo i ragazzi dovranno dare il massimo per allungare sulle ultime del girone A.

La probabile formazione (4-3-3): Safarikas; Pastore, Malgrati, Bastrini, Carissoni; Pedrocchi, Moleri, Segato; Maffei, Giudici, Chinellato.