CALCIO: IL LECCO IMPATTA CONTRO IL MURO DELLO SPEZIA. 0-0 E PRIMO PUNTO IN CASA

LECCO – Scontro diretto per la salvezza quello in scena al Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco, dopo tre risultati utili consecutivi, ospita lo Spezia, forse la squadra più deludente in questo avvio di Serie B. Bonazzoli cambia poco: fuori Galli e dentro Guglielmotti rispetto all’undici in campo con la Reggiana. Tra i titolari liguri spicca invece il nome di Salvatore Elia, giovane attaccante nato e cresciuto proprio nella città manzoniana.

Parte con tanta carica il Lecco, forse troppa: al 6’ Sersanti è già ammonito. La prima occasione però è spezzina, con il rasoterra di Kouba che impegna Melgrati. Per la prima palla gol blucleste dobbiamo aspettare 17 minuti, quando Novakovich fa fare gli straordinari a Dragowski con un pericoloso colpo di testa. Lo stesso si ripete al 24’, ma il portiere polacco è attento. Passa un minuto e il bomber americano scaglia in porta un cross basso di Buso: niente da fare, il gol è annullato per il fuorigioco di Guglielmotti sulla traiettoria del tiro. I lariani spingono e sono costantemente nella metà campo avversaria, con gli ospiti rintanati a difendersi per cercare di colpire con le ripartenze. Al 42’ punizione pericolosa per lo Spezia: Esposito prova a sorprendere l’estremo difensore lecchese sul suo palo, ma angola troppo il tiro. È l’ultima emozione del primo tempo, che termina 0-0.

L’inizio della ripresa è ancora a tinte bluceleste. Novakovich continua la sua sfida personale con Dragowski, ma il portiere blocca in due tempi il suo tentativo mancino al 47′. Al 52′ Lepore si ritrova la palla sul destro e ci prova: esterno della rete. Passano cinque minuti e si rivedono i bianconeri con Antonucci, Melgrati fa buona guardia. Al 70′ ancora Novakovich di fronte al portiere polacco: l’attaccante apre il piattone e il pallone si spegne sul fondo. Le emozioni scarseggiano fino al recupero, quando Candelari cerca il colpo grosso trovando la pronta risposta della difesa lecchese.

Finisce 0-0, un punto a testa e formazioni che salgono, appaiate, a 9 punti in classifica. Quarto risultato utile per il Lecco del tandem Bonazzoni-Malgrati, che continua a racimolare punti trovando la prima, contenuta gioia davanti ai suoi tifosi.

LECCO – SPEZIA 0-0

LECCO (4-3-3) Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi (dal 22′ s.t. Battistini), Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Guglielmotti (dal 1′ s.t. Galli), Novakovich, Buso (dal 38′ s.t. Tordini). All.: Bonazzoli

SPEZIA (4-3-2-1) Dragowski; Amian, Muhl, Bertola, Reca; Elia (dal 21′ s.t. Candelari), Ekdal, S. Esposito; Kouda (dal 29′ s.t. Cassata), Antonucci (dal 21′ s.t. F. Esposito); Moro (dal 29′ s.t. Verde). All.: Alvini

G.G.