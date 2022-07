LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha ingaggiato Simone Pecorini che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo definitivo.

Simone Pecorini è un difensore esperto classe 1993, in grado di giocare sia da centrale che da terzino. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter e del Sassuolo. Ha vestito le maglie di Empoli, Cittadella, Ascoli, Avellino, Virtus Entella, Cuneo, Monopoli e Pro Sesto e, nei professionisti, ha collezionato cinque presenze in Coppa Italia, 95 presenze in Serie B, e 88 apparizioni tra campionato e coppa di Serie C.