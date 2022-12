LECCO – Sabato pomeriggio la Calcio Lecco affronta la Pro Vercelli e lo fa sognando di conquistare il titolo di campioni d’inverno. La classifica infatti recita FeralpiSalò e Pro Sesto a 34 punti, seguiti a 32 punti da Vicenza, Lecco e Pordenone.

Mister Luciano Foschi però non guarda la classifica: “Questo campionato è un tutti contro tutti, siamo lì in tanto e ognuno può dire la sua. Tutti possiamo arrivare alla vetta e dunque serve lo stesso livello di attenzione per ogni gara”. Tanto più perché al Pro Vercelli arriva da una vittoria netta contro Pordenone.

“A livello fisico stiamo bene, eccome – commenta Foschi -, e questo non è un argomento che mi preoccupa. Abituiamoci ad andare forte in allenamento e anche in partita andrà bene. Il fattore campo è una caratteristica dei campionati italiani, il pubblico sostiene sempre i giocatori, noi però teniamo lo stesso atteggiamento sia in casa che fuori”.

Unico indisponibile per il match del 17 dicembre è Ilari, invece Celjak e Tordini sono quasi pronti al rientro e probabilmente riposeranno ancora qualche giorno.

RedSpo