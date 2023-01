LECCO – Luciano Foschi prepara la partita contro l’Albinoleffe (fischio d’inizio mercoledì 1 febbraio alle 18) con un orecchio al telefono per le ultime ore di calciomercato. La notizia di oggi è l’arrivo in prestito di Cristian Bunino, attaccante già in forma e pronto per scendere in campo, con i limiti comunque di chi si è aggregato al gruppo 24 ore prima della gara.

“Non è stato facile ingaggiare Bunino – rivela il direttore Angelo Maiolo – perché tante squadre lo desideravano. Motivo per cui dobbiamo ringraziare la proprietà. Stiamo lavorando anche per l’acquisto di un difensore, la trattativa è in corso ma non sarà facile e ne sapremo di più alle otto di questa sera, alla chiusura del mercato. Stesso discorso per i giocatori in uscita”.

Per quanto riguarda la gara di domani, Foschi reputa l’Albinoleffe una squadra forte davanti, con due attaccanti capaci di segnare rispettivamente 10 e 8 reti, e alle loro spalle i compagni lavorano per loro. “L’abbiamo preparata bene e a parte Girelli, che ha preso una botta, e Ardizzione, fermo probabilmente per uno stiramento, tutti i disponibili possono scendere in campo. Bunino compreso perché con la Fermana stava giocando ed è in buona condizione fisica”.