CALCIO. LECCO ALTA AL 2° POSTO AL TERMINE DEL GIRONE D’ANDATA

LECCO – Concluso con la vittoria in casa per 3-2 contro l’ostico Vercurago, il girone d’andata della prima squadra della Lecco Alta che partecipa in seconda categoria nel Girone K. Al giro di boa infatti la compagine lecchese ha ben figurato, piazzandosi al secondo posto in solitaria con 30 punti, (a 7 distanze dal Bulciago capolista), risultato di 9 vittorie, di cui 4 nelle ultime 5 partite, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Nel mercato estivo la rosa è stata rafforzata con innesti mirati e di qualità, ma i risultati ottenuti finora sono merito del comportamento e dell’atteggiamento di tutta la squadra: da chi gioca di più, a chi ha trovato meno spazio finora. Si è raccolto quanto seminato durante gli allenamenti, ma c’è ancora tutto un girone di ritorno da disputare. La squadra è molto compatta e la personalità con cui cerca di proporre calcio sui ogni campo e di adattarsi un base all’avversario è piacevole da vedere.

Aggressività, qualità, grinta e caparbietà sono alcune delle caratteristiche della squadra guidata da mister Valsecchi. Grande pregio è la coesione del gruppo e il “crederci sempre”, dato che diversi punti sono arrivate nell’ultima parte di gara.

Diamo un occhio ai numeri del girone d’andata: la Lecco Alta ha segnato 31 gol e ne ha subiti 22; la differenza reti è +9. Marcatore numero uno è Commodaro, con 8 reti. Inoltre, delle partite disputate tra le mura amiche, su 8 partite sono arrivate 6 vittorie e 2 pareggi. Da migliorare sicuramente nel girone di ritorno il rendimento anche in trasferta

La Lecco Alta proseguirà gli allenamenti anche durante il periodo di pausa del campionato in preparazione dell’inizio del girone previsto per il 14 gennaio contro l’Osnago.