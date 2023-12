CALCIO LECCO ALTA: CONCLUSI I CAMPIONATI PULCINI

LECCO – L’ultima partita del campionato autunnale Pulcini 2013 ha visto la sconfitta della Lecco Alta contro la forte compagine del Calcio Lecco 1912. Partita condizionata da un fortissimo vento che in alcuni momenti ha addirittura compromesso le azioni di gioco. Il risultato finale dopo i 4 tempi è stato di 3-1 a favore della Calcio Lecco.

Nel primo tempo le squadre si sono affrontate praticamente alla pari, forse con una maggiore concretezza da parte dei padroni di casa che verso la fine del tempo, sono stati premiati con un gol che ne ha sancito la vittoria per 1-0. Nel secondo tempo le cose si sono messe male da subito per la Lecco Alta che è andata sotto di un gol nei primi minuti di gioco. La reazione è stata però pronta e pregevole, ma come succede in questi casi il Lecco con una veloce azione in contropiede, ha raddoppiato il punteggio bloccando le speranze della Lecco Alta di pareggiare. Di lì a subire il terzo gol il passo è stato breve: 3-0 per i locali. Nel terzo tempo l ‘incontro è stato molto combattuto, con repentini rovesciamenti di fronte e alla fine la tenacia della Lecco Alta è stata premiata da un bel gol realizzato da Danilo – uno fra i migliori della sua squadra – che ha dato la vittoria nel terzo tempo agli ospiti dei Rioni Alti. Nel quarto tempo la Lecco Alta è andata in campo giocando in modo confuso e in difficoltà a organizzarsi sul campo e questo ha permesso alla Calcio Lecco di concludere 2 -0.

Nel campionato autunnale la Lecco Alta ha dovuto arrendersi solo di fronte alla compagine del Manara e a quella odierna della Calcio Lecco: le due squadre più forti di questo del torneo, vincendo su tutte le restanti squadre. Il risultato ottenuto dà la giusta fiducia a tutta la squadra, dai mister ai giocatori, di poter affrontare bene le sfide future.

La Lecco Alta Pulcini 2014 conclude un ottimo girone di andata con una sconfitta contro la ColicoDerviese. Nonostante ciò, ci sono state anche cose positive: qualche singola giocata individuale, segno di crescita tecnica dei ragazzi. Due gol belli dei lecchesi, uno arrivato con un tiro da fuori area e uno con una splendida azione di squadra.