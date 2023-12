CALOLZIO: CONCERTO DI NATALE, GRANDE SUCCESSO PER LA MEDIA ‘MANZONI’

CALOLZIOCORTE – Grande successo per il concerto di Natale per Telethon, orchestra e coro del Manzoni hanno dato spettacolo insieme al cantante blues Arthur Miles. Il concerto di Natale al Dancing del Lavello, organizzato dalla scuola media “A. Manzoni” di Calolziocorte in collaborazione con l’associazione per la ricerca sulle malattie genetiche rare Telethon, è stato un grande successo.

La serata ha riscosso un’ottima risposta dal pubblico, come testimoniato dal presentatore Massimo Tavola: per l’ex vicesindaco, “il concerto è stato fantastico, ma soprattutto in questa serata abbiamo realizzato il grande obiettivo di donare 2.205 euro a Telethon“. Prosegue Tavola: “nessuno dei presenti si aspettava una serata così speciale ed emozionante. Molti ci hanno chiesto di rifarla l’anno prossimo, tra questi alcuni che non sono riusciti ad essere presenti e sono rimasti colpiti dalle testimonianze di chi c’era”.

Nella serata è intervenuto il coordinatore provinciale di Telethon Renato Milani, che ha evidenziato i risultati ottenuti dall’associazione sulla ricerca e le possibilità di dare più speranza ai pazienti. Il momento più toccante è stato senza dubbio il duetto tra il coro ed Arthur Miles sul classico “Happy Days“: “Il momento è stato davvero indescrivibile, con gli alunni del coro e Arthur Miles in duetto; inoltre tutti i professori di musica hanno suonato con alcuni alunni, regalando momenti emozionanti per i ragazzi e il pubblico. Mi sono fatto dare due pizzicotti dalla dirigente scolastica Sabrina Scola, per verificare che non fosse un sogno”.

Tavola ha colto l’occasione per fare un rigraziamento speciale “a Giuseppe Cima, della Cartiera dell’Adda, per il sostegno all’iniziativa e ai fratelli Cesare e Ferruccio Malinverno per la concessione gratuita del mitico locale Dancing del Lavello”.

Michele Carenini