CALCIO LECCO ALTA: IL PUNTO DEL FINE SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE

LECCO – I Giovanissimi Under 14 della Lecco Alta archiviano contro il Grentarcadia la terza vittoria consecutiva in un match dall’esito non scontato fino alle ultime battute di gioco. Il primo tempo è caratterizzato da un gioco frammentato, complice il caldo e qualche contrasto di troppo; termina a reti bianche. Da annoverare solo poche occasioni da entrambe le parti, mai concretizzate per la poca precisione sotto porta. Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo con maggior predominio della squadra di casa ma la Lecco Alta mette a frutto una delle poche occasioni create dopo una veloce ripartenza. Andrea viene steso in area e l’arbitro indica il dischetto. Lorenzo subentrato nella ripresa trasforma con sicurezza il calcio di rigore. A pochi minuti dalla scadere la Lecco Alta raddoppia grazie a un bel tiro di Lorenzo che festeggia quindi la doppietta. Risultato finale Grentarcadia-Lecco Alta 0-2.

La settima di campionato giocata dagli Esordienti misti 2011/2012 tra la Lecco Alta e Olgiate Aurora è stata intensa fin dall’inizio, con entrambe le squadre che hanno mostrato un’ottima determinazione. I padroni di casa prendono il controllo nei primi minuti del primo parziale segnando due gol in rapida successione, mettendo pressione sull’avversario che tuttavia reagisce pareggiando prima della fine del tempo. Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno continuato a lottare duramente per ottenere la vittoria. La Lecco Alta è riuscita a segnare il primo gol, portandosi in vantaggio, ma Olgiate Aurora ha risposto con due belle reti aggiudicandosi il secondo parziale. Nel terzo e ultimo tempo, nonostante i numerosi tentativi da entrambe le parti, il risultato si fissa sull’1-1.

La partita dei Primi Calci 2015 della Lecco Alta impegnati in trasferta contro il San Giorgio Casatenovo si è giocata su un terreno in erba vecchio stile che complica non poco la vita ai piccoli. Partita comunque combattuta giocata con porte da calcio a 5 che hanno pertanto limitato al minimo le segnature, complice anche la bravura dei vari portieri. Nell’equilibrio generale la spunta però di misura la Lecco Alta.

In una splendida giornata di primavera e davanti a un pubblico caloroso e sempre pronto a incitare i propri beniamini, la Lecco Alta Pulcini 2013 vince nettamente i quattro tempi contro gli avversari della Futura 96 con i risultati parziali di 2-0; 4-0; 1-0 e 3-0. Dopo il 10′ di gioco con il risultato fermo sullo 0-0 e con le squadre che si studiavano a vicenda, la Lecco Alta ha rotto gli equilibri ed è andata in gol su una azione corale conclusa in rete da Isaac. Di lì a poco il raddoppio che ha messo al sicuro il risultato. Nel secondo tempo i padroni di casa sono subito andati in gol su una bella azione di Cristian e forse questo ha minato un po’ il morale della squadra avversaria che ha poi subito altri 3 gol. Nel terzo e quarto tempo la musica non è cambiata e la partita è stata praticamente a senso unico. La Lecco Alta in attacco e la Futura a difendere. Le poche incursioni degli ospiti sono state neutralizzate da una difesa dei padroni di casa sempre attenta ed efficiente. Un particolare apprezzamento al portiere della squadra ospite che ha saputo neutralizzare molti tiri degli avversari contenendo il risultato. La partita ha dato occasione ai mister della Lecco Alta di sperimentare diverse soluzioni tecniche scambiando i ruoli dei giocatori fra loro.

Bella partita della Lecco Alta Esordienti 2012 che vince con merito con il Renate Giovani B. Primi due tempi da 1-0 per la Lecco Alta con due goal nei minuti finali, dopo aver rischiato poco e aver creato diverse occasioni. Nel terzo tempo è andato in vantaggio il Renate, poi il Lecco Alta ribalta la partita sul 2-1, gioca meglio ma subisce il pareggio ad 1′ dalla fine su punizione dal limite. Nel quarto tempo, con la vittoria assicurata, i lecchesi si rilassano e il Renate vince con merito la frazione.