CALCIO LECCO, L’OPINIONE: “È FINITA, RICOMINCIARE DI NUOVO. A NUOVO”

Cara Lecconews,

È FINITA

Tra falli da rigore da oratorio e parate da Champions.

Perdere 4-1 o 2-1 non aveva e non ha più importanza.

Non era come una finale ma più un finale

Abbastanza pietoso, come da 3 mesi in qua

Più volte si è perso una partita, più volte molto di più.

SI PERDE e si poteva perdere, era dura fin dall’inizio, si sapeva già.

È più dura mandare giù il contorno.

Che è il modo.

I microfoni in mano al Presidente che non ha in mano ben più dell’italiano.

Le scelte di gioco, e l’impressione di non saper giocare e far giocare.

Scelte stile roulette, allenatori e società stile tre carte.

SE NON FOSSE per i tifosi non ci sarebbe nessun Jolly su cui fare affidamento per salvare la faccia visto che non si può salvare il campionato.

È FINITA, non per un punto nelle ultime undici partite e solo 21 finora.

È finita perché troppi non erano, non sono all’altezza. Del campo e della situazione.

È FINITA ed è un bene così.

A questo punto.

Punto che non fa classifica, ma fa futuro.

CHE SI STACCHINO le macchinette, si vada via con una scala da uno studio TV o come si vuole, poco cambia, pur che sia un andare via.

È FINITA per ricominciare come una fenice. Non con i gettoni delle macchinette che è stata una scommessa fin che è durata, è tempo di forgiare il metallo, aprire le valvole e riemergere con queste dai fondali.

CI SONO uomini e imprese di casa, conosciute, che fanno questo, che sono partite dal lago e sono in tutto il mondo e non hanno ancora finito.

Aspettino quanto serve o quanto credano.

Anche dentro le porte dei tribunali se deve essere il sipario scelto da chi chiede riconoscenza ma mastica e sputa.

Ma che dopo che sia finita.

Sia finita davvero.

Così da ricominciare.

Di nuovo. A nuovo.

PERCHÉ siamo tutti Lorenzo Marconi.

Qualcuno deve dimostrarlo, qualcuno deve meritarlo ma tutti gli altri non lo dimenticheranno.

#SiamotuttiLorenzoMarconi

–