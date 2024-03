RUGBY, IL LECCO VINCE ANCORA. CUS MILANO FERMATO SUL 17-24

MILANO – Ancora una vittoria, l’ennesima, del Rugby Lecco che vince meritatamente lo scontro con il CUS Milano e conserva il secondo posto nel girone 1 del campionato di Serie B.

La partenza è di quelle fulminanti, con Lecco che batte l’inizio e va subito in meta con i giocatori di Milano annichiliti. Sembra il preludio di una grande giornata ma i padroni di casa reagiscono con foga ed energia, velocizzando al massimo il gioco e comprimendo Lecco nella propria metà campo. I padroni di casa ci credono ed arrivano a pochi metri dalla meta, ma la difesa di Lecco è impenetrabile. Milano guadagna campo guadagnandosi una punizione che trasforma per il 3-5 ma è un fuoco di paglia perché Lecco alla seconda azione di attacco va ancora in meta per il 3-10. I blucelesti alla terza azione di attacco va ancora in meta con Alippi che con la trasformazione di Zappa chiude il primo tempo sul 3-17, con il coach di Milano che si lamenta con i suoi, capaci di occupare stabilmente la metà campo di Lecco, ma anche di subire tre mete a fronte di altrettante azioni di attacco di Lecco.

Ancora una volta sembra fatta per Lecco ma Milano inizia il secondo tempo riversandosi in attacco puntando sulla velocità dei suoi giovani giocatori e sfruttando soprattutto la fascia sinistra. È così che Milano va in meta con trasformazione (10-17). Lecco alza l’attenzione ed inserisce Pellegrino, Carone, Ziliotto e Rigonelli per dare forze fresche al 15 iniziale. Milano comincia a sentire la stanchezza della sua continua pressione e Lecco ne approfitta per andare ancora in meta con Pandiani per il 10-24. Quando la partita sembra aver preso direzione Lecco ecco che Milano va in meta riducendo il distacco a 17-24. Lecco sembra subire il colpo e gli ultimi minuti sono di sofferenza fino all’azione finale quando Milano va vicinissimo alla meta, ma l’arbitro fischio un fallo ai milanesi per avanti ed anche la fine della partita.

CUS RUGBY MILANO – RUGBY LECCO 17-24

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Riva, Cappelletti, Zappa, Crimella, Pandiani, Maspero, Orlandi, Valentini, Galli, Shallby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: RIgonelli, Ziliotto, Cattaneo, Pellegrino, Carone. ALLENATORE: Sebastian Damiani. MARCATORI: Mauri meta, Valentini meta, Alippi meta, Zappa trasf., Pandiani meta, Pellegrino trasf.