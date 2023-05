LECCO – Continua il sogno della Calcio Lecco, che, nel sabato di pioggia, ospita al Rigamonti-Ceppi il Pordenone per i quarti di finale dei playoff per la Serie B. 3.700 i tifosi allo stadio, con un piccolo gruppo di un centinaio di supporter ospiti.

Parte meglio il Pordenone, che al 5′ si rende pericoloso da calcio d’angolo con Buscagnin, ma Melgrati fa buona guardia. Al 15′ comincia il diluvio battente, con la pioggia che influenzerà gran parte del match. Le squadre si preoccupano maggiormente di non rischiare nulla in difesa, spazzando la palla oltre la linea del centrocampo, per questo per la prima grande occasione dobbiamo aspettare il 18′, quando Dubickas impegna un attentissimo Melgrati. La prima conclusione lecchese è invece di Buso, che, solo a centro area, si fa respingere da Festa il colpo di testa. Al 25′ grande diagonale di Zammarini, che sfiora il palo. Il campo si inzuppa di acqua e le squadre non riescono più a creare gioco, terminando così il primo parziale sullo 0-0.

La ripresa comincia con una decina di minuti di ritardo per via dell’acquazzone ancora in corso. Il Lecco soffre e al 55′ Burrai ci prova con una punizione da lontano: Melgrati attento. Al 61′ Lepore tenta il tiro da fuori, ma Festa fa buona guardia e respinge in angolo. Dubickas sfiora il vantaggio friulano al 67′, mentre Girelli trova una conclusione centrale poco più tardi. All’85’, ecco l’episodio che cambia il match: gamba alta di Zambataro al limite dell’area, per l’arbitro è rigore e Burrai batte Melgrati incrociando il tiro.

È la beffa per i lecchesi, col patron Di Nunno espulso per proteste in occasione del penalty ma poi sotto la curva, “osannato dai tifosi blucelesti (nel video).

Niente da fare nel finale, con il Pordenone che si porta a casa la sfida di andata, pesantemente condizionata dalle condizioni atmosferiche.

LECCO – PORDENONE 0-1

Primo tempo: 0-0

Marcatori: Burrai (P)

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici (dal 37′ s.t. Zambataro), Girelli, Zuccon, Ilari (dal 1′ s.t. Ardizzone), Lepore (dal 43′ s.t. Bunino); Buso, Pinzauti (dal 28′ s.t. Mangni). All. Luciano Foschi

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Andreoni, Benedetti (dal 43′ s.t. Ingrosso); Burrai, Torrasi (dal 37′ s.t. Deli), Pinato (dal 26′ s.t. Gucher); Zammarini; Candellone (dal 43′ s.t. Piscopo), Dubickas (dal 26′ s.t. Magnaghi). All.: Domenico Di Carlo.