LECCO – In campo al Rigamonti-Ceppi Calcio Lecco e la sorpresa del girone, quel Sangiuliano City appena approdato in C eppure già in grado di far bene, al ritmo di due reti a partita in questo avvio di torneo. Ma i due gol li realizzano stavolta i blucelesti, col doppio blitz del secondo tempo firmato Mangni (al 55′) ed Eusepi al 67′.

Primo tempo abbastanza equilibrato, con occasioni da ambo le parti. A inizio ripresa fuori Maldonado e Lakti, subentrano l’atteso Galli e Zuccon; proprio quest’ultimo assiste dopo 10′ Mangni che la piazza di tacco da brevissima distanza: 1-0. Spettacolare a metà tempo il bellissimo tiro a giro sul palo più distante a opera di Eusepi che raddoppia.

Dopo 3′ di recupero la truppa di Foschi gioisce: tre punti importanti per il Lecco a cui l’aria di alta classifica non dà alla testa.

LECCO-SANGIULIANO 2-0

Primo tempo 0-0

MARCATORI Mangni (LC) 10′ st, Eusepi (LC) 22′ st.



LECCO (352): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (42′ st Rossi), Girelli, Maldonado (1′ st Galli), Lakti (1′ st Zuccon), Zambataro; Eusepi, Mangni (25′ st Pinzauti).

A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Longo, Ilari, Buso.

All. Foschi

SANGIULIANO (433): D’Alterio; Zanon, Bruzzone, Serbuti (25′ st Alcibiade), Zugaro (40′ st Guidetti); Fusi, Metlika (25′ st Queiros), Pedone (40 st Miracoli); Anastasia, Fall (40′ pt De Respinis), Cogliati.

A disposizione: Sposito, Cervellera, Ippolito, Guerrini, Marchi, Saggionetto, Casali, Baggi, Pascali.

All. Ciceri

ARBITRO sig. Gabriele Sacchi della sez. AIA di Macerata

SPETTATORI 883