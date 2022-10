OFFANENGO (CR) – Continuano le amichevoli per la Pallavolo Picco Lecco in vista dell’avvio della nuova stagione 2022-2023. Le ragazze allenate dal coach Gianfranco Milano sono scese sul campo di Offanengo, nel cremonese, per un atteso big match.

Queste le parole del tecnico al termine della gara: “L’inizio della partita ci ha visto muoverci con poca determinazione ed incisività . Dal secondo set in poi invece c’è stata una prova ben diversa sia dal punto di vista delle individualità che di squadra! Buoni scorci di partita a tratti di buona qualità. Bene la fase muro difesa. Molto soddisfatti della prova in generale, ma soprattutto dalle prestazioni delle molte giovani in campo nel corso del terzo e quarto set, momento in cui sono state chiamate in campo”.

I commenti delle giocatrici. Serena Zingaro: “Seconda sfida in una settimana contro l’Offanengo, quindi con più elementi per affrontare la gara. Avevamo voglia di fare bene e di riscatto. La qualità del gioco è stata buona”.

Rebecca Rimoldi: “Primo set ancora un po’ bloccato, poi sicuramente abbiamo espresso una buona pallavolo. Sicuramente ci sono punti ancora da mettere a fuoco: muro e difesa sicuramente, oltre alle battute più incisive”.

Chromavis Eco DB Offanengo-PiccoLecco 2-2

(25-15 20-25 15-25 32-30)