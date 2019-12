LECCO – Dopo il recupero di mercoledì a Pontedera ecco un’altra trasferta toscana per la Calcio Lecco 1912 che va a far visita alla Pistoiese. Domenica contro gli arancioblu sarà una sfida delicata perché le due formazioni sono divise in classifica solo da 4 punti e una vittoria significherebbe molto per entrambe.

Mister D’Agostino analizza così in conferenza stampa l’ultima giornata del girone di ritorno: “Doppia trasferta in pochi giorni? C’è la disponibilità dei ragazzi, abbiamo lavorato sui concetti e sull’avversario, ma mi preoccupa recuperare le forze perché i viaggi sono molto lunghi. Al di là di questo, tutto sta nella testa per scendere in campo con la grinta giusta. Quello dell’andare in Toscana e ritornare per poi ripartire non deve essere un alibi. Con il Pontedera c’è stato un blackout e non siamo riusciti a tenere botta. C’è stato sicuramente un distacco mentale e poi quel campo pesante non ci ha dato una mano dal punto di vista fisico. La Pistoiese è una squadra esperta, che non gioca a ritmi altissimi ed è brava ad approfittarne delle sbavature avversarie per colpire. Noi dovremo rimanere compatti e avere l’umiltà e la consapevolezza di potersela giocare contro tutti“.

Ecco i convocati a disposizione di Gaetano D’Agostino: