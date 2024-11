CALCIO ROVINATA. PAREGGIO IN TRASFERTA A PAGNANO

LECCO – Pareggio amaro della Rovinata sul campo del Pagnano, dopo una partita quasi interamente dominata dai biancorossi. Al 20’ la squadra ospite va in vantaggio dopo un bel fraseggio sulla sinistra e cross di Ozimo che Baronchelli anticipando tutti spedisce in rete con un preciso colpo di testa. Il primo tempo prosegue con un susseguirsi di ghiotte occasioni per il raddoppio, ma la porta dei padroni di casa sembra stregata e la palla sembra proprio non voler entrare. Buona parte del merito va anche al portiere del Pagnano che compie un paio di parate considerevoli; e quando non ci arriva il portiere ci pensano i legni a togliere la gioia del gol, come sulla punizione di Mazzoleni alla mezzora che colpisce in pieno la traversa. Si va così al riposo su uno strettissimo 1-0.

Nella ripresa la Rovinata torna in campo decisa a mettere al sicuro il risultato, ma dopo 2′ arriva la doccia fredda con il Pagnano che torna in parità con una punizione dai 25 metri che si infila nell’angolino alla sinistra del portiere. Tutto da rifare e così la Rovinata riprende a macinare gioco anche se con meno intensità e lucidità rispetto al primo tempo; i ragazzi di mister Ralli arrivano comunque vicini al gol in più occasioni soprattutto con Garagnani che nonostante una partita gagliarda non riesce ancora a sbloccarsi. È proprio lui, a metà della ripresa, a colpire la seconda traversa della giornata con un colpo di testa da posizione favorevolissima. La sfortuna sembra accanirsi sui biancorossi e proprio allo scadere, sull’ultima palla lanciata in area, è ancora la traversa a negare la gioia del gol e di una meritata vittoria.

Il voto alla squadra è più che sufficiente: non sono mancati impegno, determinazione e, soprattutto nel primo tempo, bel gioco. Ma ancora una volta, un po’ per sfortuna, un po’ per poca cattiveria sotto porta, non si riesce a chiudere la partita nonostante le numerose occasioni. Succede così che in una delle rarissime conclusioni in porta degli avversari prendiamo gol e vediamo sfumare la meritata vittoria.

Migliore in campo sicuramente Ozimo, la fascia sinistra è proprietà sua; impeccabile in copertura e vera spina nel fianco quando si spinge in avanti. Pregevoli l’azione e il cross con cui mette la palla sulla testa di Tommy Baronchelli (anche per lui prestazione degna di nota) in occasione del momentaneo vantaggio biancorosso.