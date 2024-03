CALCIO: TANTE VITTORIE PER L’ATTIVITÀ DI BASE DELLA LECCO ALTA

LECCO – La quinta giornata del Campionato Pulcini 2013 prevedeva per la Lecco Alta la sfida con la Luciano Manara. Contro un avversario di livello la Lecco Alta ha sfoderato una delle sue migliori partite della stagione grazie all’impegno di tutti i suoi giocatori e la indovinata disposizione tattica degli allenatori. Vittoria in tre dei quattro tempi: 3-0, 3-1, 1-1 e 2-1.

Dopo un inizio di reciproco studio i padroni di casa sono andati a segno concretizzando un’azione concitata nell’area di rigore del Manara. La rete ha galvanizzato i giocatori della Lecco Alta che in pochi minuti hanno raddoppiato realizzando in una bella azione d’attacco. Il terzo gol ha suggellato il risultato. Nel secondo tempo il Manara ha reagito ed è andato in vantaggio. I padroni di casa non hanno perso coraggio e dopo alcune azioni di attacco andate a vuoto hanno agguantato il pareggio consolidato con una seconda rete e a definitivamente assicurato con una terza. Il terzo tempo si è concluso col risultato 1-1, mentre il quarto ha visto ancora prevalere i padroni di casa che, sicuri della vittoria, hanno sfoggiato anche qualche bella azione di gioco. Una menzione particolare ai portieri di entrambe le squadre. La partita si è svolta in una bella giornata di primavera inoltrata e in una cornice di pubblico che ha sostenuto i propri beniamini in modo appassionato e composto.

Ottima prestazione per gli Esordienti misti 2011-2012 della Lecco Alta che vincono tutti e tre i tempi contro un Mandello che non ha potuto fare niente di fronte ai biancoverdi ben organizzati in difesa e centrocampo e concreti in fase offensiva. La squadra conferma il momento positivo mettendo in campo buon gioco condizione atletica continuando a lottare per tutti i 60 minuti con il risultato messo in cantiere già nei primi minuti di tutti e tre i tempi.

Partita ricca di reti tra Lecco Alta e Sala Galbiate Primi Calci 2015 sul campo dell’oratorio di San Giovanni. Vittoria meritata per i padroni di casa che vincono tre tempi pareggiandone uno. Sempre bello apprezzare i progressi dei bambini di questa età, dove lo sport è puro divertimento.

Il sentito derby tra Lecco Alta e Aurora San Francesco per la categoria Under 14 è stato vinto con ampio margine dai padroni di casa che hanno sfoggiato una bella prestazione. Dopo il primo tempo concluso in vantaggio per 2-0, nel secondo tempo la squadra si è portata sul 4-0 sfruttando anche alcune ripartenze. Dopo l’unica rete dell’Aurora, la Lecco Alta non si accontenta e arrotonda il punteggio grazie a un rigore e a un contropiede ben finalizzato.