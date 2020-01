SIRTORI – Una grande vittoria per i Pulcini 2009 dell’Aurora San Francesco di Lecco di mister Carlo Roveda al Torneo delle Merlaviglie 2020 per la prima volta organizzato a Sirtori e che è uno dei tornei di calcio indoor più antichi del territorio lecchese rivolto ai bambini delle scuole primarie. Una grande festa di sport per oltre 50 squadre della provincia di Lecco, età dai 6 ai 10 anni, che continua ogni sabato e domenica fino all’8 febbraio in palestra al centro sportivo Bearzot.

La formazione in casacca rossa di viale Turati è arrivata in finale vincendo il girone a tre squadre di qualificazione. Nella semifinale vittoria per 6-3 contro l’ AC Victoria di Calolzio e finalissima molto equilibrata con la formazione di casa della Pol. Sirtorese con il successo conquistato negli ultimi 2′. Una vittoria in parte insperata a poco dalla ripresa degli allenamenti con Diego Roveda vero protagonista del risultato finale.