LECCO – Una serie di tuffi nel passato, regalati alla collettività dagli over 60 di Lecco, che hanno partecipato a una raccolta di testi, coordinati e supportati dagli operatori del Giglio e dai volontari di Auser Lecco.

Continuità e novità per l’edizione 2022 dell’iniziativa promossa dall’assessorato alla Famiglia del Comune di Lecco e realizzata quest’anno in collaborazione con Il Giglio, Auser Lecco e il team comunicazione dell’Ente. Il Calendario dell’Avvento del Comune di Lecco si inserisce nell’ambito delle numerose iniziative promosse per queste festività e regalerà ai più piccoli racconti, ricordi, esperienze e suggestioni che appartengono ai Natali di tanti anni fa, raccolti per l’occasione per un dono di conoscenza ed emozione davvero speciale.

Così l’assessore alla Famiglia Alessandra Durante: “Grazie alla collaborazione con Il Giglio e con Auser e alla partecipazione autonoma di molti, i racconti che quest’anno popoleranno il nostro tradizionale calendario di Natale sono un dono prezioso che i nonni della nostra città e del nostro territorio hanno lasciato ai più piccoli: il racconto di tradizioni, di ricordi, di emozioni, di usanze che caratterizzavano il Natale di tanti anni fa. Di come i nonni di oggi vivevano il Natale di ieri. Leggerli con la propria famiglia la sera prima di andare a dormire o in classe con i propri insegnanti e i propri compagni può rappresentare un’occasione di condivisione, di riflessione o semplicemente di magia, immaginando qualcosa di lontano e di speciale che ci accompagnerà fino a Natale. E chissà, magari qualche tradizione potrà tornare a vivere proprio grazie a un bambino che con la sua famiglia la farà propria”.

Come di consueto, il Calendario sarà disponibile sulla homepage del sito istituzionale e sarà possibile “aprire una sola casellina” al giorno, dal 1° e fino al 25 dicembre.