CASO POSTER POLITICI, L’OPINIONE: “FIOCCANO PIANGINA MANIFESTI…”

Cara Lecconews,

COMINCIO a diventare un estimatore dell’eurodeputato Pietro Fiocchi perché nella vita ho visto poche cose più esilaranti dei mega-manifesti para-elettorali con bossoli, ragazzini e alberi di Natale che come ulteriore punizione per gli automobilisti ultimamente li affiancano dentro code e ingorghi e il suo rimanerci male per due colpi di pennarello abusivi

TROVO comprensibile che quereli chi ha imbrattato il suo mega-manifesto esposto a Pescate, trovo molto meno comprensibili le ragioni.

Non so se disegnare falli e slogan sia cosa buona o cattiva credo che debba però essere fatta alla luce del sole e non di notte.

Ci si deve assume le conseguenze delle proprie azioni, quando non è sabotaggio, e questo non lo è. E’ usare un pennarello per disegnare baffi e falli. E non credo proprio, inoltre, sia efficace.

CERTO se non si hanno a disposizione decine di migliaia di euro per le affissioni pubbliche e in qualche modo bisogna pur arrangiarsi, si è mica tutti idraulici o parlamentari…

TROVO decisamente più imbrattante e volgare però la sempre gravida politica del Governo e le azioni dell’europarlamentare.

Dobbiamo iniziare a cambiare le scale dei valori tra chi sporca un manifesto e chi in giacca e cravatta fa politiche contro l’ambiente, le persone migranti, la pace, le fasce più fragili.

APPLAUDIRE poi il movimento dei Trattori e denigrare i ragazzi di #UltimaGenerazione come appunto fa Fiocchi è una follia.

Anche solo perché i primi manifestano solamente per sé stessi, per un interesse privato e personale, i ragazzi di Ultima Generazione almeno manifestano per un interesse più alto e non personale.

UNA PERSONA BELLISSIMA, Mauro Rostagno vittima della stupidità e della mafia, cinquant’anni fa diceva: “noi non vogliamo trovare un posto in questa società ma creare una società in cui valga la pena trovare un posto”.

So che è difficile che lo capisca, nel suo agio e nel suo scranno da parlamentare l’eurodeputato Fiocchi ma è una differenza qualificante.

ORA, fremente e gioioso, aspetto altre prove di alta propaganda in sostituzione dei manifesti imbrattati perché bisogna orbene imparare a considerare la propaganda come arte surrealista, prova di sublime dadaismo, come la trovata di bossoli e loghi aziendali su alberi di natale richiama.

QUI abbiamo un politico piangina che si lamenta quando “i soliti noti” imbrattano il suo mega cartellone non capendo che è tutta comunicazione e che addirittura sembra studiata per fargli un piacere e al più annullare la figuraccia del cartellone precedente

DENUNCIARE qualcuno dall’alto del proprio privilegio vittima al più di un’aspra battaglia politica, a me pare che si esageri, insomma.

Ma si esagera in modo così grottescamente smaccato e risibile che tutto piomba immediatamente nella farsa, una specie di pochade, che fa solo un po’ ridere a denti stretti.

AGGRAVA la faccenda il fatto che appunto lo faccia un politico verso dei cittadini e non come casomai dovrebbe essere, viceversa.

Paolo Trezzi

Lecco