LECCO – Il prossimo 29 settembre si svolgerà a Lariofiere il convegno “Comunità Energetiche Rinnovabili: energia ed energie per il territorio lariano” con il quale si intende intraprendere un percorso mirato a sviluppare la consapevolezza circa le nuove scelte necessarie alla transizione ecologica, accrescendo la conoscenza delle possibili soluzioni utili ad affrontare le sfide energetiche che tutti, imprese, cittadini e istituzioni, si trovano a dover fronteggiare in questo momento.

Il programma dell’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con ANCI Lombardia e le province di Como e di Lecco nell’ambito dell’accordo “Un’Alleanza di Territorio, ha l’obiettivo di attivare un confronto costruttivo tra tutti soggetti, pubblici e privati, potenzialmente interessati a questo innovativo modello di produzione, distribuzione e consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Sono previsti gli interventi di Regione Lombardia e di esperti di settore e le testimonianze di casi pratici di CER in fase di progettazione e/o realizzazione sul territorio lariano. Durante l’incontro, moderato da Luca Tremolada de Il Sole 24 Ore, saranno aperte le iscrizioni ai tavoli di lavoro operativi che si riuniranno per la prima volta il prossimo 13 ottobre con l’obiettivo di capire come mettere a fattor comune le possibilità offerte dalle Comunità energetiche e di delineare interessanti prospettive per il nostro territorio.