LECCO – In ciascuna chiesa parrocchiale della comunità cattolica di Lecco, domenica è stato distribuito l’ulivo benedetto e sono ritornate le processioni solenni.

In particolare la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario ha organizzato nel centro città da piazza Garibaldi la processione in cui si è pregato per la pace, camminando con i rami d’ulivo. Il corteo ha quindi raggiunto la basilica di San Nicolò dove alle 10 è stata celebrata la santa messa solenne.