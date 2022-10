Cara Lecconews

Abbiamo scherzato.

La nuova sede del Comune alla ex Deutsche costa troppo.

Da 42 a 50 milioni di euro.

Non la compriamo. Parola di Sindaco.

Lo sapevano tutti. Ma tutti.

Bocia edili, ex segretari Generali, Consiglieri, Dirigenti, ex Presidenti del Consiglio, Cittadini, Lettori di giornali. Periti. Tutti.

Tranne il Sindaco.

Bastava già la relazione dell’ex segretario Generale e invece no.

Un anno fa il Sindaco aveva chiesto, dopo mesi di carteggi privati, due mesi per una decisione.

È passato un anno.

Di silenzi, mancata trasparenza, incarichi, eternit non rimosso, milioni rifiutati a fondo perduto dal Pnrr, ect. e oggi in una Commissione consigliare circense, si certifica, con la ceralacca della Relazione tecnica del Politecnico, il fallimento enorme del Sindaco che dovrebbe ora impegnarsi a trovare una sede dove nascondersi o, in una politica seria, all’inglese, dare le dimissioni per manifesta incapacità e troppa giocoleria con la parole, anche perché è riuscito a dare la colpa a tutti gli altri e prendersi i meriti di aver atteso.

Abbiamo scherzato.

Non facciamo nessuna nuova sede, né in via Marco d’Oggiono né alla ex Deutsche.

Il nostro Mago Otelma della politica sapeva che i prezzi, l’inflazione, le bollette, la speculazione, sarebbero esplose e ha preso tempo.

Anche quello che non sapeva di aver preso per quello. Che invece tutta la Città ha perso.

È colpa di Brivio dice, che è un modo non solo ridico ma anche un po’ infantile di ricoprire ruoli di responsabilità.



Adesso si tireran gli stracci tra maggioranza di oggi e quella di ieri che nella sostanza è pure la stessa. I voti, i volti più votati sono li da vedere.

Che poi, diciamocelo fuori dai denti, ma se anche fosse costata 10 milioni di meno dei 50 oggi periziati e già pure ipotizzati un anno fa, era davvero serio comprare?

Una sceneggiatura per una sceneggiata

Paolo Trezzi

Lecco

–