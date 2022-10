LECCO – Inedita sfida in Seconda categoria tra la neo promossa Aurora San Francesco e gli Oratori Lecco Alta che hanno dato vita a una rocambolesca sfida che ha visto il Lecco Alta nettamente in vantaggio per 2-0 nella prima parte della gara, subendo poi però un rocambolesco sorpasso da parte dei padroni di casa e con pareggio finale degli ospito per uno scoppiettante 3-3.

La cronaca: al 10′ del primo tempo gol di Commodaro partito sul filo del fuori gioco dopo un errore dell’Aurora in avanti. Dopo soli cinque minuti rigore per Lecco Alta parato dal portiere Balossi su tiro di Rapone. Il primo tempo finisce con il salvataggio sulla linea da parte del numero 4 della Lecco Alta su tiro di Fabrizio e due occasioni mancate per i bianco – rossi da Macaione e Grassi.

Nella ripresa entrano Crippa per Macaione e Della Bella per Triboli. Dopo 5′ Rapone su tiro da fuori area in mezzo a tre calciatori dell’Aurora realizza il 2-0. L’Aurora non ci sta e macinando gioco arriva al rigore al 15′ realizzato da Crippa grazie a un fallo subito e trasformato in rete. Al 35′ raddoppio dello stesso Crippa dopo un azione di Fabrizio sulla fascia sinistra e traversone al centro dell’area della Lecco Alta. Due minuti dopo Riva con un tiro al volo da fuori porta la squadra di Viale Turati in vantaggio. Passa poco che la Lecco Alta all’ultimo minuto dei tempi regolamentari raggiunge il più che meritato pareggio. La partita termina dopo quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, con un’altra grossa occasione capitata sui piedi di Grassi che però sbaglia.

Si ringrazia per le foto la Lecco Alta