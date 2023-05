MILANO – È confermato anche per domenica 21 maggio il piano di circolazione in treno e bus messo in atto da Trenord a partire da venerdì 19, per consentire gli spostamenti fra Milano e i territori dell’Alto Lago di Como e della Valtellina, in seguito alla caduta della frana a Fiumelatte.

La circolazione dei treni fra Lierna e Bellano rimane sospesa fino a nuova comunicazione. I treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano circolano nelle tratte Milano-Lierna e Bellano-Sondrio/Tirano, effettuando tutte le fermate previste per le corse della linea Lecco-Sondrio, che è soppressa…

