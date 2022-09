CALOLZIOCORTE – Comincia mercoledì 12 ottobre il progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani, che accompagna i ragazzi e le ragazze del polo Valle San Martino anche durante la stagione autunnale con due opportunità gratuite, realizzate grazie al sostegno di Ambito di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Impresa Sociale Girasole e i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago e Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino.

Si parte mercoledì 12 ottobre con il laboratorio teatrale gratuito per i ragazzi nati tra il 2004 e il 2008 che vogliono avvicinarsi al teatro, stimolare la creatività e migliorare le proprie capacità espressive. Gli incontri, organizzati in collaborazione con l’Associazione TRAMM di Garlate, si terranno ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30 presso l’oratorio di Olginate e avranno una durata di dieci settimane. È possibile inviare la propria candidatura al seguente link entro giovedì 6 ottobre: https://forms.office.com/r/34HYREf7Fj