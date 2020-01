LECCO – Pubblicato il programma 2020 delle escursioni del G.E.L (Gruppo Escursionisti Laorchesi). Le quote per tesserarsi sono 10 euro come socio ordinario e 5 euro per i minori dei 14 anni, a cui occorre aggiungere 18 euro del tesseramento 2020 alla Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.) per tutti coloro che volessero assicurarsi. Il programma spazia da mete lariane, valtellinesi, in territorio bresciano, ma si spinge anche più in là, oltre i confini nazionali fino in Engadina (Svizzera).

Si parte il 16 febbraio con la consueta ciaspolata sulla neve fino al rifugio Alpe Piazza nella Valle del Bitto (Sondrio). Doppio appuntamento a Marzo: uno “nostrano”, il 15 marzo, alle pendici del Monte Moregallo e l’altro nel varesotto, il 29 marzo, con escursione ai monti Orsa e Pravello, facenti parte della linea Cadorna.

Da segnalare anche, tra le altre gite, quella del 19 aprile in Val Tartano lungo il sentiero dei ponti, tra cui lo spettacolare “Ponte del Cielo“: il ponte tibetano sospeso nel vuoto lungo 240 metri.

Qui il calendario completo delle escursioni: Programma GEL 2020