LECCO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, in via Giuseppe Di Vittorio – nei pressi dell’incrocio con via Belfiore.

Qui, secondo una prima ricostruzione una donna sarebbe stata investita da un furgone condotto da un uomo.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, aggiornamenti della notizia in questa stessa pagina (appena disponibili).

RedCro