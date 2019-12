LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 dicembre.

PROROGA VIA ELETTROCHIMICA, tratto dal civico 3 al 36, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 9 al 13 dicembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

PROROGA VIA PRIVATA DON FERRANTE, tratto dal civico 2 al 9, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 9 al 13 dicembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

PROROGA CORSO MARTIRI DI NASSIRYA, tratto all’altezza del civico 21, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 9 al 13 dicembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

PROROGA VIA GHISLANZONI, angolo via Appiani, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 9 al 13 dicembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia spa);

CORSO PROMESSI SPOSI, il 10 dicembre parziale restringimento per lavori di posa nuove infrastrutture telefoniche Vodafone (Impresa Cordnet srl di Chiuduno per conto di privati);

VIA ZELIOLI e piazza della Chiesa di Maggianico, dalle 14 alle 22 del 10 dicembre totale chiusura per svolgimento manifestazione “Riprendiamo la via del Natale” organizzata dalla Scuola Primaria Statale E. Toti di Maggianico;

CORSO MATTEOTTI, tratto dal civico 20 all’intersezione con la rotatoria di via XI Febbraio totale chiusura dalle 9 alle 18 dei giorni 11 e 12 dicembre per lavori di rifacimento pavimentazione (Impresa Pozzi Virginio Strade di Lecco per conto di Fastweb);

VIA BELFIORE, tratto all’altezza del civico 94, parziale restringimento dall’11 al 13 dicembre per lavori urgenti di ripristino pavimentazione (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per conto di Fastweb);

VIA BEZZECCA angolo via Visconti, parziale restringimento dall’11 al 13 dicembre per lavori urgenti di ripristino pavimentazione (Impresa Pozzi Virginio Strade srl di Lecco per conto di Fastweb);

“VIALE DANTE, controviale compreso tra via F.lli Cairoli e piazza Manzoni, totale chiusura dalle 7 alle 21 di domenica 15 dicembre per svolgimento manifestazione “”bancarelle in centro – Natale 2019″” (privati)”;

PIAZZA GARIBALDI, dalle 13 alle 18.30 di domenica 15 dicembre MANIFESTAZIONE TRIBAL CITY (performance estemporanea per percussioni e oggetti sonori) che prevede numeroso pubblico (Distretto Culturale del Barro in collaborazione con il C.R.A.M.S.).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372