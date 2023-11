LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 novembre 2023, con le segnalazioni puntuali di tutte le date e i luoghi in cui sono previsti i ‘lavori in corso’ nell’arco di queste giornate.

via CAIROLI, dal 20 al 21 novembre parziale restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via MAGGIORE, dalle 8 alle 17 del 20 e 21 novembre, tratto dal civico 21 a corso Martiri della Liberazione, divieto di transito per occupazione suolo pubblico;

via CANTARELLI, dalle 20 del 22 novembre alle 2 del 23 novembre, altezza del civico 8, divieto di transito per sosta temporanea di gru;

via ASPROMONTE, dalle 8 del 20 novembre alle 17 del 24 novembre, tratto dal civico 42 al civico 44, divieto di transito per intervento di allacciamento telefonico;

via GILARDI, dal 20 al 25 novembre, parziale restringimento per scavi di saggio rete teleriscaldamento;

via FIANDRA, dal 20 al 25 novembre, parziale restringimento per scavi di saggio rete teleriscaldamento;

via DELL’ISOLA, parziale restringimento per lavori di riparazione causa infiltrazioni d’acqua dal 20 al 25 novembre;

via BELFIORE, dalle 8 alle 18 del 21 novembre, tratto tra il civico 50 e il civico 60, divieto di transito per intervento di riparazione perdita occulta;

via DI VITTORIO, dal 22 al 23 novembre, parziale restringimento per lavori di riparazione rete idrica dal 22 al 23 novembre;

piazza CERMENATI, dal 23 al 24 novembre, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

corso PROMESSI SPOSI, dal 23 al 24 novembre, altezza del civico 70, parziale restringimento per lavori di riparazione rete idrica.

Pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 20 aprile e martedì 21 novembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Ai Poggi, via Sant’Egidio, via Baracca, via Arlenico, via Papa Giovanni XXIII, via Palestro, via Alla Rovinata, via Malpensata, via Ferrari (cimitero), via Ugo Foscolo e via Ugo Bassi.



