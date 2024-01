LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 15 a domenica 21 settembre 2024.

Corso BERGAMO, il 15 e il 16 gennaio, all’altezza del civico 120, parziale restringimento per lavori di rifacimento allaccio alla rete idrica;

via APPIANI, dalle 8:00 alle 18:00 del 15 e del 16 gennaio, senso unico di marcia dal civico 7 in direzione discendente verso corso Martiri della Liberazione e istituzione di limite massimo di velocità a 30 Km/h, per intervento di sostituzione saracinesca;

via ROSSINI, dalle 8:00 alle 18:00 del 15 e del 16 gennaio, intersezione con via Ponchielli, per intervento di riparazione perdita idrica e sostituzione chiusini, divieto di accesso veicolare all’altezza del civico 8 e sospensione senso unico di marcia con istituzione di senso unico alternato solo per residenti e attività produttive in via LOENCAVALLO, tratto compreso tra via Rossini e via Gaudenzio Ferrari;

via LAINI, il 15 e il 16 gennaio, tratto all’altezza del civico 11, parziale restringimento per lavori di riparazione perdita idrica occulta;

via CORNEDO, il 16 e il 17 gennaio, parziale restringimento per lavori di isolamento tubazione;

via GHISLANZONI, dal 16 al 19 gennaio, parziale restringimento per lavori di ripristino della sede stradale;

via PONCIONE, il 17 e il 18 gennaio, all’altezza del civico 2, parziale restringimento per isolamento presa rete gas;

via SAURO, il 17 e il 18 gennaio, parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusino fognatura;

via GORIZIA, il 17 e il 18 gennaio, parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusino fognatura;

viale MONTEGRAPPA, il 17 e il 18 gennaio, parziale restringimento per lavori di rimessa in quota e sostituzione chiusini.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371