MOREGALLO, ALPINISTI DI DUE CORDATE DIVERSE “INCRODATI” E RECUPERATI

VALMADRERA – Attivazione stasera, domenica, per le squadre del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino, per due cordate distinte, di tre e due persone, incrodate sul Moregallo, lungo la via di arrampicata “50° Cai”.

I cinque alpinisti si sono trovati per caso sull’itinerario nello stesso momento. A un certo punto però, quasi al termine, si sono trovati in difficoltà e impossibilitati a proseguire. Una ragazza, in particolare, non riusciva a procedere; i compagni hanno provato ad aiutarla ma poi hanno deciso di chiedere aiuto. Intanto anche l’altra cordata di due persone, che si trovava davanti al gruppo di tre, ha incontrato alcune difficoltà. Nel frattempo è diventato buio e quindi è partita la richiesta di aiuto.

Le squadre territoriali del Soccorso alpino si sono organizzate da Canzo e da Valmadrera; altri due tecnici sono andati al centro operativo del Bione, pronti per l’imbarco. È stato attivato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che con una serie di verricelli ha recuperato e trasportato i cinque alpinisti, tutti illesi, al centro operativo.

L’intervento è finito alle 19:30.