LECCO, L’OPINIONE: UN APPARTAMENTO “APPARENTEMENTE CIVICO”

Cara Lecconews,

la Delibera di Giunta nr. 319 del 14 dicembre scorso, approva il Progetto cosiddetto “Civico 48” ossia la messa a disposizione di un Bene confiscato alla criminalità, un appartamento di poco più di 120 mq via Bainsizza, come risposta nel mercato della casa, alla cosiddetta area grigia, quella dove i soggetti richiedenti sono cittadini non in tale povertà per aver accesso alle case popolari ma che non riescono da soli a sostenere un affitto ai prezzi di mercato-

Nello specifico del Progetto “Civico 48” questi soggetti sono stati circoscritti in giovani laureandi, neolavoratori o laureati per un massimo di 6-8 persone.



Se è dentro il solco di un progetto interessante e sperimentale, è più difficile comprenderne l’utilità individuale e collettiva. Essendo un progetto che non va a rispondere a quasi nulla, non risolve nulla o troppo poco e, anzi sottrae l”opportunità, lo spazio, il luogo a soccorrere una reale emergenza, quella di chi casa non ha, anche solo come emergenza.

“Affittare” anche a prezzi calmieratissimi un appartamento per 6/8 persone, quindi peraltro non dello stesso nucleo familiare, a studenti, neo laureati o neolavoratori, come se questi non potessero mettere, tutti insieme quota parte del canone di locazione a prezzo di mercato, è evidente che assomiglia più a un sottrarre un appartamento – anche se il Comune e Aler ne hanno assegnati migliaia – a famiglie nel reale bisogno e difficoltà emergenziale nel trovare davvero un tetto

Il non aver individuato questo appartamento – anche se è buio solo – per famiglie in grave difficoltà è una scelta poco comprensibile ad oggi.

Essendo già il ricovero di via dell’Isola sovraffollato con tempi di permanenza stretti, altrettanto i posti letto alla meritoria Casa della Carità di via S. Nicolò.

Non è ovviamente una questione di contrapposizione tra il bisogno di 8 neo laureati e quello di famiglie senza reddito, senza casa, senza altro futuro, ma non è un aspetto da trascurare.

Paolo Trezzi

Lecco

–