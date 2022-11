PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione autunnale ha recuperato terreno nei giorni scorsi piazzando alcuni fronti perturbati ed imbiancando anche i nostri monti. Grazie all’ingresso di aria più fresca la neve è potuta scendere a quote collinari, regalando scenari fiabeschi sulle montagne.

Nel fine settimana si formerà una nuova depressione sul Mar Tirreno, innescando una nuova fase di maltempo diretta ancora al Centro-Sud. I nostri territori non saranno interessati dal nuovo maltempo poiché il vortice depressionario sarà a centinaia chilometri distante.

Bel tempo e clima non freddo per il fine settimana, possibili deboli gelate nelle zone meno ventilate pianeggianti. Temperature mattutine comprese tra 5/8°C, massime tra 9/14°C. Zero termico diurno in calo a 1300 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Est.

Tendenza per lunedì 28 novembre: nubi sparse per l’intera giornata ma non sono previste precipitazioni; clima più freddo.

Fabio Porro