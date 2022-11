LECCO – Una equipe della Questura questa mattina, venerdì 25 novembre, sarà in piazza Garibaldi a Lecco per parlare di reati di violenza di genere e sensibilizzare la cittadinanza a rivolgersi e a denunciare alle Forze di Polizia tutte le eventuali situazioni di disagio sociale. Nell’occasione verrà distribuita la nuova brochure sul tema in argomento dal titolo “Questo non è amore” (disponibile anche a questo link).